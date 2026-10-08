C'è un nuovo talento nelle giovanili del Napoli! Allegri lo ha chiamato in prima squadra

C'è un nuovo talento nelle giovanili della SSC Napoli! Si chiama Luigi Riccio, ha solo 17 anni d'età e di ruolo fa la mezzala. Di lui oggi parla anche il Corriere dello Sport, segnalando come l'allenatore Massimiliano Allegri lo abbia aggregato temporaneamente alla prima squadra durante gli ultimi allenamenti a Castel Volturno, per sopperire alle tante assenze dovute alle Nazionali.

Luigi Riccio nuovo talento del Napoli

Classe 2009, nella passata stagione ha giocato sotto età con i 2008, collezionando presenze con la squadra Under-18 del Napoli. Negli anni scorsi era entrato anche nel giro della Nazionale italiana under-15 e le buone prestazioni hanno convinto il club partenopeo a metterlo sotto contratto in estate.

Con Antonio Vergara impegnato agli ordini del CT Roberto Mancini, l'allenatore del Napoli ha scelto proprio il giovane Luigi Riccio per occupare il ruolo di mezzala in allenamento. Ora tornerà a disposizione di Antonio Nocerino con la Primavera, ma per lui ci sono tutti i presupposti di conquistarsi, passo dopo passo, anche un posto nel Napoli del futuro.