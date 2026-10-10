Emergenza infortuni, il Napoli ha chiesto a McTominay di bruciare le tappe!

"Il Napoli è già al bivio e per questo a McTominay sarà chiesto di bruciare le tappe", scrive oggi il quotidiano La Repubblica.

L'infermeria azzurra resta affollata e, in un momento così delicato della stagione, l'ago della bilancia dell'emergenza può diventare il completo recupero di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, assente e scomparso dai radar dallo scorso 30 agosto, ha appena ottenuto l'idoneità agonistica da parte dello staff medico dopo l'intervento di ablazione a cui si era sottoposto un mese fa in Inghilterra.

Una notizia fondamentale per Massimiliano Allegri, soprattutto alla luce del calendario serratissimo che attende la squadra: dietro l'angolo si prospettano infatti ben 9 gare da disputare in meno di un mese. Il Napoli si trova già a un bivio cruciale del proprio cammino e, come preannunciato dallo stesso tecnico livornese alla vigilia, allo scozzese verrà chiesto di bruciare le tappe per tornare subito a disposizione. Inizia un vero e proprio ciclo di ferro e gli azzurri hanno estremo bisogno delle qualità e del carisma del loro campione per affrontare le prossime sfide.