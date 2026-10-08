Centro sportivo Napoli a Qualiano, Il Roma: De Laurentiis ha incontrato i proprietari dei terreni! Restano alcuni ostacoli da superare

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultime notizie SSC NapoliQualiano resta in prima fila per diventare la nuova casa del Napoli. Il progetto del futuro centro sportivo azzurro ha registrato nuovi passi avanti negli ultimi giorni, con Aurelio De Laurentiis impegnato direttamente nei contatti necessari per provare a sbloccare una trattativa avviata ormai da tempo.

Come racconta l'edizione odierna de Il Roma, De Laurentiis "ha incontrato i proprietari dei terreni individuati nell’area di Qualiano e il sindaco De Leonardis, che ha manifestato disponibilità a favorire il percorso necessario per arrivare alla realizzazione dell’opera. Il dialogo tra le parti è già entrato in una fase concreta, anche se restano alcuni ostacoli da superare. Sul tavolo ci sono questioni tecniche, ma soprattutto una distanza di natura economica tra il club e la proprietà delle aree".

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