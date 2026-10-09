Napoli-Frosinone, Sky anticipa le probabili formazioni: ballottaggio tra Beukema e Politano!

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Autore Lorenzo Sorianiello Giornalista professionista · Social media manager e Youtube editor
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Le probabili formazioni di Napoli Frosinone

Napoli-Frosinone è la prossima partita del campionato italiano di Serie A, in programma sabato 10 ottobre ore 20:45 allo stadio Maradona. Oggi la redazione di Sky Sport anticipa le probabile formazioni con le ultimissime notizie sulle scelte dei due allenatori Massimiliano Allegri e Massimiliano Alvini.

Probabili formazioni Napoli Frosinone

L'unico ballottaggio nel Napoli è quello tra Beukema e Politano. Qualora giocasse l'attaccante, Di Lorenzo arretrerebbe con Spinazzola in una linea difensiva a 4, altrimenti Allegri opterà per la difesa a tre con il calciatore olandese. Sta crescendo la condizione di Neres che dovrebbe partire titolare insieme a De Bruyne, dietro ad Hojlund.

Nel Frosinone, invece, ballottaggio in difesa con Cittadini in vantaggio su Monterisi. Titolari sugli esterni Kvernadze e Ghedjemis, con Schmid dietro a Bobcek, che sostituisce l'infortunato Raimondo.

  • NAPOLI (3-4-2-1), la probabile formazione: Meret, Beukema, Rrahmani, Marín, Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola, De Bruyne, Neres, Hojlund. Allenatore: Allegri
  • FROSINONE (4-2-3-1), la probabile formazione: Palmisani, Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia, Masini, Calò, Ghedjemis, Schmid, Kvernadze, Bobcek. Allenatore: Alvini
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