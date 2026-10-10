Infortunio Vergara, ci sono nuovi aggiornamenti sui tempi di recupero!

Infortunio Vergara, nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni e sui tempi di recupero. Il calciatore napoletano non potrà prendere parte alla partita di questa sera tra Napoli e Frosinone, ma ci sono buone speranze di rivederlo presto in campo.

Tempi di recupero Vergara

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Mattino, le condizioni di Vergara sono in via di miglioramento: "sta stringendo i denti e ha messo nel mirino la gara con il Bodo Glimt".

I tempi di recupero dovrebbero estendersi per almeno altre tre o quattro partite: se non dovesse recuperare in tempo per Napoli-Bodo/Glimt del 20 ottobre, la data utile per il suo rientro in campo è quella del 24 ottobre, quando il Napoli ospiterà la Roma allo Stadio Maradona per l'ottava giornata di campionato.