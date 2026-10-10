Formazioni ufficiali Inter-Parma: le scelte di Chivu e Gilardino
Serie A 16:30
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Formazioni ufficiali Inter-Parma 6a giornata Serie A
Formazioni ufficiali Inter-Parma: squadre in campo alle 18:00 per la ripresa del campionato, con la 6ª giornata di Serie A.
La compagine di Cristiano Chivu cerca ulteriori certezze dopo la sosta e vuole dare continuità al proprio percorso. Di fronte c'è invece un Parma chiamato al rilancio dopo l’esonero di Carlos Cuesta e l’arrivo in panchina di Alberto Gilardino, alla ricerca di una svolta per risollevare gli emiliani.
Formazioni ufficiali Inter-Parma
- Inter - in attesa di comunicazione
- Parma - in attesa di comunicazione
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google