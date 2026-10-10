Formazioni ufficiali Inter-Parma: le scelte di Chivu e Gilardino

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Autore Pasquale Cacciola Giornalista professionista. Inviato TV, SMM e SEO Specialist
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Formazioni ufficiali Inter-Parma 6a giornata Serie A

Formazioni ufficiali Inter-Parma: squadre in campo alle 18:00 per la ripresa del campionato, con la 6ª giornata di Serie A.

La compagine di Cristiano Chivu cerca ulteriori certezze dopo la sosta e vuole dare continuità al proprio percorso. Di fronte c'è invece un Parma chiamato al rilancio dopo l’esonero di Carlos Cuesta e l’arrivo in panchina di Alberto Gilardino, alla ricerca di una svolta per risollevare gli emiliani.

Formazioni ufficiali Inter-Parma

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