Milton Pereyra convocato da Allegri per Napoli-Frosinone: il numero di maglia scelto dall'argentino

Ultime notizie calcio Napoli - Milton Pereyra è la sorpesa di giornata. L'attaccante della Primavera è stato convocato da massimiliano Allegri per la gara di questa sera contro il Frosinone. Un riconoscimento importante per il classe 2008 di Buenos Aires. Ma quale sarà il numero di maglia che Milton Pereyra ha scelto? La lega serie A ha ufficializzato la scelta: la punta avrà sulle spalle il numero 36. Da capire se Allegri sceglierà di gettarlo nella mischia oppure lo terrà per tutta la gara in panchina facendogli comunque respirare l'atmosfera della prima squadra in una gara ufficiale di campionato.