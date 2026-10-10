Il Frosinone studia l'11 anti-Napoli, Alvini ha due dubbi di formazione

Ultime notizie SSC Napoli - Il Frosinone si presenta allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con tre punti di vantaggio sulla squadra di Allegri, forte di quattro risultati utili consecutivi. Ne parla Tuttosport.

Nonostante tutto i favori del pronostico pendono dalla parte dei partenopei ma Bracaglia e compagni hanno intenzione di compiere un'altra impresa:

"Bracaglia sarà tra i protagonisti nel ruolo di terzino sinistro nonostante il recupero di Terzic. Al centro della difesa Cittadini, Monterisi e Calvani in lizza per due maglie dall'inizio. Schermo davanti alla difesa con Calò e Masini mentre Kvernadze, Schmid e Ghedjemis supporteranno l'unica punta. Raimondo proverà a stringere i denti ma appare più probabile che sia lo slovacco Bobcek a fare il suo esordio dal primo minuto"