Chance Lucca col Frosinone? Il Roma: Allegri dovrà valutare la gestione degli impegni, c'entra la Champions

Ultime notizie SSC Napoli - Il 3-4-2-1 potrebbe rappresentare una soluzione utile nel Napoli per dare maggiore equilibrio alla squadra e aumentare la protezione centrale dopo un avvio di stagione complicato, scrive l’edizione odierna de Il Roma.

Davanti a Meret potrebbero agire Beukema, Rrahmani e Rafa Marin, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie. In mezzo Gilmour e Lobotka ma “la scelta dell'assetto avrebbe conseguenze soprattutto sulla disposizione degli uomini offensivi. De Bruyne potrebbe essere avvicinato alla porta, Neres scalpita per una maglia dal primo minuto. Resta aperta la scelta del centravanti. Hojlund rimane il riferimento principale, ma Allegri dovrà valutare anche la gestione delle energie considerando gli impegni ravvicinati che attendono gli azzurri, a cominciare dalla successiva gara europea con il Villarreal. Non è quindi escluso che la formazione possa subire modifiche anche nelle ultime ore”.