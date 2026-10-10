Napoli-Frosinone, può arrivare il sold out al Maradona! La politica di De Laurentiis ha funzionato

Ultime notizie SSC Napoli - Si dovrebbero sfiorare i cinquantamila per la partita di questa sera contro il Frosinone, per il ritorno del campionato e del Napoli a Fuorigrotta dopo tre settimane lunghe che sono sembrate infinite, fa notare l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

La squadra di Alvini è tra le rivelazioni di questo avvio di stagione, si preannuncia una partita emozionante: per tutti questi motivi, uniti alla politica dei prezzi popolari scelti dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il Maradona questa sera presenterà il colpo d'occhio dei big-match .

"Molti settori dello stadio per oggi sono già sold out da giorni, come le due Curve superiori e i Distinti inferiori . Ma anche altri presentano disponibilità ormai limitate, come i Distinti superiori e la Tribuna Nisida . La Posillipo presenta disponibilità bassa così come le Curve inferiori e c'è ancora un giorno intero a disposizione dei ritardatari e degli indecisi per prenotare il proprio posto al Maradona, vecchio San Paolo, e per godersi lo spettacolo di questa sera . La prevendita aveva raccontato di un pienone possibile e ormai certo sin dall'inizio"