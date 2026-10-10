Alvini può tirare un sospiro di sollievo in vista del Napoli, il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Allegri sorride, ma anche Alvini può tirare un sospiro di sollievo in vista di Napoli-Frosinone. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Se il Napoli avrà a disposizione McTominay dopo oltre un mese, il Frosinone invece recupera in extremis Antonio Raimondo, il suo goleador, l’uomo da 4 reti nelle prime cinque uscite di campionato: il doppio di Hojlund, per intendersi. Difficile venderli in campo dal primo, se non impossibile. Però potrebbero essere due armi decisive in uscita dalla panchina: uomini-gol pronti a prendersi la scena e a spostare gli equilibri. Napoli-Frosinone, infatti, sarà una partita a scacchi. E sbagliare una mossa potrebbe essere letale”