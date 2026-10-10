Tegola Roma, Svilar out almeno un mese: salterà il Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Brutte notizie per la Roma. L'allenatore Gian Piero Gasperini perde un calciatore fondamentale per almeno un mese. Si tratta del portiere Mile Svilar il quale si è fratturato un dito della mano. Il calciatore dovrà restare fuori almeno un mese. il rientro in campo è previsto per dopo la sosta delle nazionali in programma a novembre. Svilar, dunque, non sarà a disposizione per la gara Napoli-Roma che si giocherà il prossimo 24 ottobre alle 18. Al suo posto, giocherà Pierluigi Gollini vecchia conoscenza del club azzurro.

Infortunio Svilar: salta Napoli Roma

Queste le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa sulle condizioni del portiere Svilar: "Purtroppo l'abbiamo perso per alcune settimane. Ha avuto questa “frattura da stress” quando ha subito una spinta durante un allenamento. Una brutta tegola ma a volte nelle stagioni molto lunghe succedono anche degli imprevisti. Prepareremo Gollini, sarà lui a sostituirlo: avrà modo di tornare a essere il portiere importante che è stato per un certo periodo".