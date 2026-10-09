Infortunati calcio Napoli: la lista degli indisponibili per il Frosinone

Ultime notizie calcio Napoli - La lista degli indisponibili resta piuttosto lunga per Massimiliano Allegri per la gara di domani allo stadio Maradona contro il Frosinone come si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Saranno ben sei gli azzurri che non saranno convocati per la sfida che vedrà gli azzurri sfidare la squadra rivelazione finora del campionato:

"Allegri dovrà fare il punto soprattutto sulle condizioni degli assenti: Favasuli, Olivera, Anguissa, Alisson Santos, Vergara e Buongiorno restano fuori. Oggi, dopo la rifinitura, si capirà qualcosa in più anche sulle possibilità di convocazione di McTominay per la sfida di domani sera al Maradona".