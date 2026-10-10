L’incrocio Allegri-Alvini porta con sé il fascino dell’ignoto! Il Napoli ha tutto da perdere

Ultime notizie SSC Napoli - Se bastasse il curriculum a decidere certe sfide, stasera al Maradona non ci sarebbe storia. E invece l’incrocio tra Massimiliano Allegri e Massimiliano Alvini porta con sé il fascino dell’ignoto e basterebbe guardare la classifica per capire il perché. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"L’avventura di Allegri a Napoli è stata fin qui come la salita verso il passo dello Stelvio: dura, complicata, faticosissima. Mentre Max cerca ancora il modo per trasmettere la sua mentalità e il suo credo calcistico agli azzurri, Alvini sembra invece un bambino davanti alla tv col joystick in mano, pronto a telecomandare il suo Frosinone dal primo all’ultimo istante di ogni partita. Il mondo alla rovescia, insomma. Il Napoli ha tutto da perdere, il Frosinone gli strumenti per continuare a divertirsi e per regalarsi un’altra giornata da ricordare"