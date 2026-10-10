Ultim'ora: anche Politano KO! Rischia di saltare Napoli-Frosinone

Ultimissimi aggiornamenti in vista di Napoli-Frosinone, prossima partita di Serie A in programma questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona. C'è l'ennesima brutta notizia per l'allenatore Massimiliano Allegri che potrebbe essere costretto a rinunciare ad un altro calciatore per infortunio.

Le condizioni di Politano

Secondo quanto riporta questa mattina il quotidiano La Repubblica, in casa Napoli preoccupano le condizioni di Matteo Politano, perché l'attaccante "non è al meglio e non è escluso il forfait dell'ultim'ora". Come se non bastassero già i tanti infortuni, l'ennesimo KO rischia di far saltare anche i piani tattici di Allegri: secondo La Repubblica, l'eventuale assenza di Politano costringerebbe il tecnico a rinunciare pure al cambio di modulo.

Senza Politano, infatti, il Napoli abbandonerebbe l'ipotesi di schierarsi con la difesa a tre per ritornare al classico 4-2-3-1, con David Neres pronto a giocare titolare nel ruolo di ala destra, lasciando a Noa Lang il ruolo di titolare sulla corsia opposta. Tutto dipenderà dalle condizioni di Politano, che sarà nuovamente valutato nella rifinitura di questa mattina a Castel Volturno.