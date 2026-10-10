Serata speciale per Allegri, oggi taglia il traguardo delle 550 panchine in Serie A

Senza se e senza ma: contro il Frosinone il Napoli ha un unico risultato a disposizione, la vittoria. La partenza in campionato non è stata certamente esaltante - con soli 7 punti conquistati nelle prime cinque giornate e un nono posto in classifica che non rispecchia le ambizioni azzurre - e per questo il bottino pieno stasera è l'unico verdetto accettabile.

Allegri festeggia le 550 panchine

Ne è perfettamente consapevole Massimiliano Allegri, che festeggia il traguardo storico delle 550 panchine in Serie A proprio in una serata carica di pressione. Il tecnico livornese dovrà però fare i conti con un'infermeria ancora affollata: saranno ben sei gli assenti per la sfida del Maradona (Alisson, Anguissa, Buongiorno, Favasuli, Olivera e Vergara), a cui si aggiungono le condizioni non ottimali di Politano. Una gara in piena emergenza, ma in cui contano solo i tre punti.