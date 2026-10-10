Formazioni Napoli-Frosinone, le ultimissime Sky: la decisione di Allegri sulla difesa a tre. Il prescelto al posto di Politano

Ultimissime notizie calcio Napoli - La redazione di Sky Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti riguardo le formazioni di Napoli-Frosinone. Massimiliano Allegri aveva il dubbio legato all’utilizzo di una difesa a tre ma - a quanto pare- l’allenatore livornese avrebbe optato ancora per un 4-2-3-1.

Formazioni Napoli Frosinone, le ultime di Sky

Massimiliano Allegri ha scelto la formazione da mandare in campo questa sera allo stadio Maradona. Nell’undici titolare non c’è Politano: il calciatore si accomoderà in panchina per alcuni problemi fisici palesati nell’ultimo allenamento. Davanti al rientrante Meret, la difesa resterà a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola. I due play saranno Lobotka e Gilmour mentre sulla trequarti spazio a Neres, De Bruyne e Lang. Unica punta Hojlund con Lucca pronto a subentrare.

Schieramento a specchio del Frosinone. Davanti a Palmisani, la linea difensiva sarà composta da Oyono, Calvani, Cittadini e Bracaglia. A centrocampo Masini e Calò con Ghedjemis, Schmid e Kvernadze alle spalle di Bobcek.