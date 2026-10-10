Napoli è autorizzata a ingelosirsi un po’ su De Bruyne, il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Paolo Condò, editorialista del Corriere della Sera, sul quotidiano di oggi analizza il campionato di Serie A.

Il vero campionato comincia oggi, ma non si riparte tutti dalla stessa linea: "Il prologo di 5 partite ha distanziato una grande, il Napoli frustrato dagli infortuni esattamente come l’anno scorso — e questo dovrebbe dirci qualcosa — e che Allegri deve mettere almeno in linea di galleggiamento in attesa di capire se il mercato di gennaio colmerà i vuoti lasciati da quello estivo. Tre note: la disdetta per l’assenza di Vergara perché c’era voglia di vederlo confermarsi; il rendimento scintillante di De Bruyne in Nazionale: Napoli è autorizzata a ingelosirsi un po’; un avviso: il Frosinone è un trappolone, gioca e punge in leggerezza".