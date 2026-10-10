Zambardino: "Se avete pensieri cupi parlate con Allegri! Si è caricato sulle spalle questo ruolo di pubblico riparatore di ogni falla"

Ultime notizie SSC Napoli - Vittorio Zambardino, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, sul quotidiano odierno scrive lungamente del Napoli di Massimiliano Allegri. Vi proponiamo uno stralcio.

“Se avete pensieri cupi, parlate con Allegri. Premonizioni di catastrofe e cupezze del cuore faranno un passo indietro. Non vi chiede soldi per la terapia, come farebbe un professionista della mente o un mago di provincia, perché si è caricato sulle spalle questo ruolo di pubblico riparatore di ogni falla. Alle 14 di ieri c’era una città che pensava di non avere più una squadra competitiva, poi ha parlato Max, l’uomo dai nervi distesi”