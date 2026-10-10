Il Frosinone gioca da big: quinto posto in Europa per passaggi concessi agli avversari!
Rassegna Stampa 14:45
Alvini
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Dati statistici sul Frosinone in vista della partita contro il Napoli
Ultime notizie SSC Napoli - In vista di Napoli-Frosinone, sesta giornata del campionato di Serie A in programma stasera allo Stadio Maradona, il Corriere dello Sport elenca una serie di dati statistici sulla squadra di Massimiliano Alvini.
I numeri del Frosinone
Quelli del Frosinone sono numeri importanti, che confermano l'ottimo stato di forma della squadra ciociara a quota 10 punti in classifica dopo le prime cinque partite di campionato, sesto in classifica a soli 3 punti dalla vetta.
"La squadra di Alvini è asfissiante, pratica un pressing alto e intenso che gli permette di recuperare palla molto velocemente. Concede in media 9,5 passaggi agli avversari, la quinta miglior percentuale nei Top 5 campionati d’Europa".
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