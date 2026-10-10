Allegri ha provato un nuovo assetto difensivo, ci sono quattro giocatori per tre maglie

Ultime notizie SSC Napoli - Durante questa parentesi di lavoro, l’allenatore del Napoli Massimiliano Allegri ha provato l’assetto difensivo con un 3-4-2-1 che stasera dovrebbe essere preferìto all’opzione 4-2-3-1, comunque la più idonea alle caratteristiche dei calciatori in rosa. Ne parla Tuttosport.

Tra i pali si rivede Meret, protetto dalla linea a tre con Di Lorenzo (dovrebbe essere preferito a Beukema), Rrahmani e Rafa Marin. Politano e Spinazzola esterni di centrocampo completata da Gilmour e Lobotka. Sulla trequarti De Bruyne con Neres alle spalle di Hojlund e con Lucca pronto a subentrare.