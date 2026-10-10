Allegri aveva fissato un obiettivo nella convinzione che il Napoli avrebbe ritrovato la migliore brillantezza atletica

Ultime notizie SSC Napoli - Inizia un nuovo campionato. Ed era questa la deadline fissata da Max Allegri, nella convinzione che il Napoli avrebbe ritrovato la migliore brillantezza atletica all’indomani della lunga sosta per le Nazionali. Ne parla Tuttosport.

Tre settimane intense, durante le quali il tecnico livornese ha dovuto fare i conti con altre defezioni, ritrovando altri ex inquilini dell’infermeria: "Non ci sarà neanche Alisson Santos, ma la pausa del campionato ha permesso all'allenatore dei partenopei di intensificare il lavoro con i calciatori rimasti e di monitorare le prestazioni dei nazionali. Sull’importanza della gara di stasera al Maradona contro il Frosinone e sul rammarico seguito al passo falso di Firenze, Allegri è stato chiaro".