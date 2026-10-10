CorSport annuncia: Neres giocherà in attacco con Lang! Ecco in cosa può aiutare il Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Nove mesi dopo, lui: David Neres. Di nuovo titolare nella squadra che oggi alle 20.45 sfiderà il Frosinone. Ne parla il Corriere dello Sport.

Neres giocherà in attacco con il gemello Lang, alle spalle di Hojlund: “dovranno sostenere Rasmus e riempire l’attacco e lo stadio di gioia e fantasia. Il Napoli ha bisogno di gol, e dunque di intuizioni sulla trequarti e concretezza in area, e uno come Neres può certamente aiutare tanto a migliorare la produzione quanto la mira. Nota statistica: Neres non gioca titolare dallo scorso campionato, dal 4 gennaio, giorno della vittoria con la Lazio all’Olimpico. Sono trascorsi poco più di nove mesi”