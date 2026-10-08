Le pagelle dei giocatori del Napoli in Nazionale: solo Milinkovic-Savic sotto la sufficienza
Le Pagelle 21:15
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I voti in pagella ai calciatori del Napoli impegnati in Nazionale
Termina il ciclo di quattro partite della UEFA Nations League e oggi il Corriere dello Sport ne approfitta per assegnare i voti in pagella ai calciatori del Napoli impegnati con le rispettive Nazionali.
Le pagelle in Nazionale
Esclusi gli italiani Vergara e Di Lorenzo, ecco dunque le pagelle del CdS ai sei calciatori del Napoli: Milinkovic-Savic, Lobotka, Gilmour, De Bruyne, Hojlund e Lang.
- Vanja Milinkovic-Savic, voto 5,5: "tre partite, sei gol presi, senza colpe evidenti in cinque casi, incerto sulla rete di Douvikas".
- Stanislav Lobotka, voto 6,5: "guida il gioco della Slovacchia, sempre titolare, mai sostituito".
- Billy Gilmour, voto 6: "è la mente della Scozia, al suo attivo anche un assist".
- Kevin De Bruyne, voto 7,5: "due gol e un assist per il belga".
- Rasmus Hojlund, voto 7,5: "segna subito contro la Norvegia, si ripete contro il Portogallo e fa il tris su rigore in Galles".
- Noa Lang, voto 6,5: "gioca col 10, entra nella ripresa contro la Grecia e contribuisce alla rimonta olandese".
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