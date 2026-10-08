Le pagelle dei giocatori del Napoli in Nazionale: solo Milinkovic-Savic sotto la sufficienza

Termina il ciclo di quattro partite della UEFA Nations League e oggi il Corriere dello Sport ne approfitta per assegnare i voti in pagella ai calciatori del Napoli impegnati con le rispettive Nazionali.

Le pagelle in Nazionale

Esclusi gli italiani Vergara e Di Lorenzo, ecco dunque le pagelle del CdS ai sei calciatori del Napoli: Milinkovic-Savic, Lobotka, Gilmour, De Bruyne, Hojlund e Lang.