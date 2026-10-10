La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 2.338 magliette contraffatte del Napoli e denunciato una persona

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 2.338 magliette contraffatte della SSC Napoli e denunciato un cittadino italiano all’Autorità giudiziaria. In particolare, i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego Napoli hanno individuato un uomo che pubblicizzava sul proprio profilo TikTok la vendita delle nuove maglie del club azzurro realizzate in occasione del centenario della società.

Le indagini preliminari e il successivo controllo dell’autovettura utilizzata dal soggetto hanno permesso ai militari di trovare 230 magliette, corrispondenti a quelle mostrate nei video pubblicati sul suo profilo social. La successiva perquisizione dell’abitazione ha portato al rinvenimento di altri 2.100 articoli circa, custoditi nel box annesso alla casa.

Un’analisi approfondita della merce ha evidenziato l’elevato livello di dettaglio delle riproduzioni, sulle quali erano riproposti fedelmente sponsor, etichette e il nuovo marchio celebrativo dei cento anni della SSC Napoli.

Le magliette presentavano inoltre una particolare etichetta che, una volta scansionata con lo smartphone attraverso il sistema IVFC, reindirizzava direttamente al sito ufficiale del club, inducendo così gli acquirenti a credere che si trattasse di prodotti originali.

Al termine dell’operazione, le Fiamme Gialle hanno sequestrato tutti gli articoli contraffatti e denunciato il soggetto all’Autorità giudiziaria competente per detenzione di prodotti contraffatti destinati alla vendita e ricettazione.