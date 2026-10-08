Due calciatori del Napoli sono tornati stanchissimi dalla sosta per le Nazionali

Ultime notizie Napoli - Il campionato di Serie A Enilive è pronto a ripartire dopo la parentesi riservata agli impegni internazionali. Il Napoli guidato da Massimiliano Allegri si appresta quindi a tornare in campo, con il prossimo appuntamento fissato contro il Frosinone di Massimiliano Alvini. La formazione azzurra scenderà in campo venerdì 10 ottobre alle ore 20:45 e dovrà farlo tenendo conto delle assenze dovute agli infortuni.

A svelare le ultime dal Training Center di Castel Volturno ci ha pensato il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno:

"Oggi è stato il primo giorno in cui Allegri li ha avuti tutti. Sono arrivati i due play, Lobotka e Gilmour, sono arrivati stanchissimi. Lo stesso Lobotka non ha nascosto quanto si giochi troppo, ma dovrà esserci, perché nell'emergenza, se così vogliamo definirla, o quantomeno nelle ristrettezze c’è anche l’assenza di Anguissa".