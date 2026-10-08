Lutto nel mondo del giornalismo, addio a Francesco Tedesco: il cordoglio della SSC Napoli

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Lutto nel mondo del giornalismo, addio a Francesco Tedesco

Ultime notizie - Un tremendo lutto ha colpito il mondo del giornalismo e la città di Napoli: è scomparso prematuramente il giornalista Francesco Tedesco.

La SSC Napoli ed il presidente Aurelio De Laurentiis hanno espresso il proprio cordoglio con un tweet pubblicato su X:

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis, l'area comunicazione e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Tedesco, stimato giornalista dell'ANSA che si è sempre contraddistinto per la sua correttezza, educazione ed enorme professionalità. Ai suoi familiari la nostra più sincera vicinanza".

La redazione di CalcioNapoli24 esprime sentite condoglianze alla famiglia Tedesco per la perdita del caro Francesco

Lutto nel mondo del giornalismo, addio a Francesco Tedesco
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