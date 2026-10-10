Gazzetta punta Allegri: è in difficoltà, il Napoli è massacrato dagli infortuni! Non può sbagliare, sei gare da dentro o fuori

Ultime notizie SSC Napoli - Sei giornate di campionato fino alla prossima sosta per Nations League, a metà novembre. Come sta il Napoli? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Oltre le prestazioni e le percezioni, resta la realtà di una classifica senza un padrone forte e riconoscibile. Lo stesso Napoli, a meno 6 dalla cima, non può considerarsi fuori dai giochi.

"È un campionato ancora aperto a tutto e a tutti. Gli scontri diretti in arrivo risponderanno a tante domande. Massimiliano Allegri è in difficoltà, il Napoli arranca a sette punti ed è massacrato dagli infortuni. Oggi affronta il Frosinone, poi Venezia, Roma, Monza, Juve e Lazio. È già una sestina da dentro o fuori perché contiene Roma, Juve e Lazio, tre match ad alta densità. Il Napoli non può più sbagliare"