Lungo colloquio tra Allegri e la squadra: svelata l'invocazione di ieri a Castel Volturno

C'è stato un lungo colloquio tra Massimiliano Allegri e la squadra durante l'allenamento di ieri al centro sportivo di Castel Volturno.

Discorso di Allegri alla squadra

Lo riporta oggi il quotidiano Il Mattino che svela il succo del discorso fatto dall'allenatore del Napoli alla vigilia del match contro il Frosinone.

"A Max non importa nulla se sarà o meno un bel vedere: all’estetica penserà a guarigione avvenuta. Ma ieri nel lungo colloquio che ha avuto con la sua squadra ha invocato la pazienza. Vuole che il Napoli ritrovi fiducia, uomini e gioco un po’ per volta".

In un momento caratterizzato dalle tante assenze dell'infermeria e dalla necessità stringente di muovere la classifica, Allegri ha voluto trasmettere pragmatismo e serenità ai suoi uomini. La priorità assoluta per il Napoli rimane il risultato e la solidità di gruppo: la ricerca del bel gioco e della fluidità manovrata tornerà d'attualità solo una volta superata l'emergenza e ritrovate le certezze necessarie per proseguire il cammino.