McTominay ha delle terapie personalizzate con cui stimola la rigenerazione cellulare, i dettagli

Ultime notizie SSC Napoli - Il centrocampista scozzese del Napoli Scott McTominay in gruppo ci è tornato da martedì scorso quando ha (ri)ottenuto l’idoneità sportiva ma la verità è che lui in questo mese, esclusa la permanenza in ospedale, non ha smesso un solo momento di essere atleta, scrive il Corriere della Sera.

La familiarità con il pallone l’ha ripresa con prudenza ma costanza, il potenziamento muscolare anche "senza tralasciare le terapie personalizzate cui Scott si sottopone in regime di normalità. Una routine che prevede bagni di ghiaccio e la terapia della luce rossa con cui ottimizza il recupero fisico e la qualità del sonno. Si siede di fronte a un pannello a luce rossa: una tecnologia che stimola la rigenerazione cellulare, riduce le infiammazioni muscolari e favorisce il rilassamento".