Napoli Basketball, Faggian: "Siamo tutti pronti a sacrificarci per il compagno! Repesa mi dice sempre che posso permettermi di sbagliare, su Totè e Ramsey..."

Leonardo Faggian, ala del Napoli Basketball, è intervenuto nel corso della puntata numero 29 di “Speak&Roll” su Radio Capri.

"La parte mentale data dal coach mi aiuta tantissimo, mi dice sempre che posso permettermi di sbagliare, mette molta più serenità e si nota. Non è la qualità tecnica che si cambia, ma quella mentale; non voglio sprecare questa iniezione di fiducia, specialmente in un team come questo".

"Siamo tutti giocatori validi, anche se solo per qualche minuto. Essere tutti sul pezzo ci aiuta e ci dà qualcosa in più. Sull'approccio delle partite possiamo migliorare, contro Reggio siamo partiti male, ma possiamo partire subito e forte dall'inizio".

"Falli? Abbiamo fatto una riunione nel pre-campionato riguardante il regolamento, ma più ci si pensa alle regole nuove più si va in confusione"

"Allenatori che lanciano i giovani? Direi in primis la società di Trento, ma poi coach come Nicola e Galbiati sono molto bravi nella gestione dei giovani".

"Jamhi'us Ramsey è la star di questa squadra e più si sta assieme e più si avranno dei risultati buoni. A livello di squadra siamo disposti tutti a sacrificarci per il prossimo".

"Vincere in Montenegro con così tanti rimbalzi ci ha galvanizzato, ovviamente la mancanza di un giocatore come Totè si fa sentire, ma anche Tarczewski nonostante sia arrivato dopo ci può dare una mano".

"Voglio fare un'annata da ricordare con questa squadra poi penserò al resto".

"Cantù? Sono una squadra con esperienza molto più della nostra, il palazzetto a Cantù è sempre pieno e l'atteggiamento sarà fondamentale, soprattutto dopo le due sconfitte iniziali dei nostri avversari"