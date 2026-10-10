Marianucci e Beukema non lo convincono ancora, Allegri rinuncia alla difesa a tre

Massimiliano Allegri rinuncia alla difesa a tre! Nella partita di questa sera tra Napoli e Frosinone, l'allenatore si affiderà nuovamente al solito 4-2-3-1, mettendo in pausa l'ipotesi di cambiare modulo e transitare al 3-4-2-1 provato più volte a Castel Volturno nelle ultime settimane.

Lo anticipa oggi il quotidiano Il Mattino, secondo cui Allegri si è convinto infine di una scelta per lui "dolorosa". Sebbene l'allenatore del Napoli avesse voglia di cambiare modulo, c'è un motivo che lo ha convinto a tornare sui suoi passi:

"Il motivo? Marianucci e Beukema ancora non lo convincono al 100 per cento e non vuole correre rischi".

Quando i due difensori troveranno la migliore condizione, è probabile che Allegri tornerà a caldeggiare il cambio di modulo col passaggio alla difesa a tre.