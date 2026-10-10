Primavera, Napoli-Pisa 0-0: via al match! | DIRETTA

Calcio giovanile ico calendario ico orologio11:55 fonte : Salvatore Ferrante
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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Il Napoli Primavera affronta il Pisa per la quarta sfida di campionato alle 11.30, allo stadio Piccolo di Cercola

Ultime calcio Napoli, Il Napoli Primavera scende in campo per la quarta sfida di campionato Primavera 2. Gli azzurri affrontano oggi, alle 11:30, allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, il Pisa di Miguel Veloso

Primavera, Napoli-Pisa: la diretta testuale del match

19' - Occasione Pisa, Landucci pesca Mocanu, ma il tiro va fuori

11' - Occasione Napoli, Branchizio stacca di testa, ma la sfera termina a lato

1' - Via al match!

I partenopei arrivano alla sfida dopo il buon punto conquistato ad Ascoli prima della sosta, ma la squadra di Antonio Nocerino va a caccia del primo successo stagionale. 

Di seguito le formazioni ufficiali del match:

  • NAPOLI: Pugliese, Melnyk, Zappalà, De Stefano, Branchizio, Lieto, Anic, D’Angelo, Pengue, Baridò, Santella. A disp: Spinelli, Lepre, Marotta, Natale, Liccardo, Candela, De Michele, Pepe, Favicchio, Mane, Russo. All. Nocerino

  • PISA: Sebastiano, Bernardini, Neri, Bendinelli, Serafini, Rocca, Landucci, Lucarelli, Mocanu, Mainardi, Masini. A disp: Paolini, Bertacca, Lenzoni, Bolognini, Minisini, Ietro, Menicucci, Saviozzi, Tuon, Ribechini, Ghizzani, Miglianti. All. Veloso

Arbitri

  • Arbitro: Giorgio Guarino (Avellino)

  • 1° assistente: Gaetano Longobardi (Salerno)

  • 2° assistente: Luigi Pisani (Nocera Inferiore)

I convocati del tecnico azzurro Antonio Nocerino:

  • Anic; Barido; Branchizio; Candela; D'Angelo A.; De Michele; De Stefano; Favicchio;  Lepre; Liccardo; Lieto; Mane; Marotta; Melnyk; Natale; Pengue; Pepe; Pugliese; Russo; Santella; Spinelli; Zappala’.
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