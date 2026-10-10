Primavera, Napoli-Pisa 0-0: via al match! | DIRETTA
Il Napoli Primavera affronta il Pisa per la quarta sfida di campionato alle 11.30, allo stadio Piccolo di Cercola
Ultime calcio Napoli, Il Napoli Primavera scende in campo per la quarta sfida di campionato Primavera 2. Gli azzurri affrontano oggi, alle 11:30, allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, il Pisa di Miguel Veloso.
Primavera, Napoli-Pisa: la diretta testuale del match
19' - Occasione Pisa, Landucci pesca Mocanu, ma il tiro va fuori
11' - Occasione Napoli, Branchizio stacca di testa, ma la sfera termina a lato
1' - Via al match!
I partenopei arrivano alla sfida dopo il buon punto conquistato ad Ascoli prima della sosta, ma la squadra di Antonio Nocerino va a caccia del primo successo stagionale.
Di seguito le formazioni ufficiali del match:
NAPOLI: Pugliese, Melnyk, Zappalà, De Stefano, Branchizio, Lieto, Anic, D’Angelo, Pengue, Baridò, Santella. A disp: Spinelli, Lepre, Marotta, Natale, Liccardo, Candela, De Michele, Pepe, Favicchio, Mane, Russo. All. Nocerino
PISA: Sebastiano, Bernardini, Neri, Bendinelli, Serafini, Rocca, Landucci, Lucarelli, Mocanu, Mainardi, Masini. A disp: Paolini, Bertacca, Lenzoni, Bolognini, Minisini, Ietro, Menicucci, Saviozzi, Tuon, Ribechini, Ghizzani, Miglianti. All. Veloso
Arbitri
Arbitro: Giorgio Guarino (Avellino)
1° assistente: Gaetano Longobardi (Salerno)
2° assistente: Luigi Pisani (Nocera Inferiore)
I convocati del tecnico azzurro Antonio Nocerino:
- Anic; Barido; Branchizio; Candela; D'Angelo A.; De Michele; De Stefano; Favicchio; Lepre; Liccardo; Lieto; Mane; Marotta; Melnyk; Natale; Pengue; Pepe; Pugliese; Russo; Santella; Spinelli; Zappala’.