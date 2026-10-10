Formazioni ufficiali Genoa-Fiorentina: le scelte di De Rossi e Vanoli
Serie A 13:30
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Formazioni ufficiali Genoa-Fiorentina: le scelte
Formazioni ufficiali Genoa-Fiorentina: si ritorna finalmente in campo dopo la sosta per la 6a giornata di Serie A.
Match di bassa classifica delicato: Daniele De Rossi potrebbe infatti giocarsi la panchina in questo match e va a caccia di una vittoria per rilanciare la squadra. Di fronte c'è invece una Viola che cerca punti e certezze dopo la cura Vanoli, con la squadra toscana intenzionata a dare continuità al percorso intrapreso con il nuovo allenatore.
Formazioni ufficiali Genoa-Fiorentina
- GENOA - Bijlow; Ehizibue, Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, El Shaarawy; Messias, Osmajic.
- FIORENTINA - De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Fagioli, Oulai, Ndour; Mastantuono, Gnonto; Beto
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