Formazioni ufficiali Genoa-Fiorentina: le scelte di De Rossi e Vanoli

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Autore Pasquale Cacciola Giornalista professionista. Inviato TV, SMM e SEO Specialist
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Formazioni ufficiali Genoa-Fiorentina: le scelte

Formazioni ufficiali Genoa-Fiorentina: si ritorna finalmente in campo dopo la sosta per la 6a giornata di Serie A.

Match di bassa classifica delicato: Daniele De Rossi potrebbe infatti giocarsi la panchina in questo match e va a caccia di una vittoria per rilanciare la squadra. Di fronte c'è invece una Viola che cerca punti e certezze dopo la cura Vanoli, con la squadra toscana intenzionata a dare continuità al percorso intrapreso con il nuovo allenatore.

Formazioni ufficiali Genoa-Fiorentina

  • GENOA - Bijlow; Ehizibue, Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, El Shaarawy; Messias, Osmajic.
  • FIORENTINA - De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Fagioli, Oulai, Ndour; Mastantuono, Gnonto; Beto
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