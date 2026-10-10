Allegri ritrova due giocatori col Frosinone, uno può partire dal 1' dopo l'ultima volta a gennaio!
Rassegna Stampa 07:30
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Ultime notizie SSC Napoli - L'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri per la sfida al Frosinone ritrova anche Beukema e Neres, scrive il Corriere della Sera.
"Il primo potrebbe entrare a gara in corso dopo l’ultima partita giocata a maggio mentre "quanto all’esterno brasiliano, è candidato a partire dal primo minuto, e sarebbe la prima volta da gennaio scorso. Convocato anche Pereyra della Primavera. È il momento per il Napoli di ricompattarsi, di far fronte ai nuovi infortuni (Olivera, Vergara, Favasuli) con il rientro di quelli più antichi, di distribuire forze ed energie"
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