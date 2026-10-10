Come finisce Napoli-Frosinone? I pronostici di Zazzaroni e Caressa

Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno pronosticato i risultati di questa giornata di Serie A ai microfoni di Radio Deejay.

Questi i pronostici di Ivan Zazzaroni: "Genoa-Fiorentina 2, Inter-Parma 1, Napoli-Frosinone 1, Como-Roma X2, Lazio-Monza 1 anche se ho visto Juric in grande forma, Lecce-Bologna 2 e fa gol Orsolini, Sassuolo-Milan X (sono un grande ammiratore di Moreira e Aquilani). Cagliari-Juventus X, Atalanta-Venezia 1, Torino-Udinese 2 i friulani sono una squadra fisica e si saranno allenati duramente nella pausa".

Fabio Caressa ha invece pronosticato: "Genoa-Fiorentina 1, Inter-Parma 1, Napoli-Frosinone 1, Como-Roma X, Lazio-Monza 1X, Lecce-Bologna 1, Sassuolo-Milan X, Cagliari-Juventus 2, Atalanta-Venezia 1, Torino-Udinese 1".