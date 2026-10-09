McTominay in panchina con il Frosinone? Si fa largo un nuovo scenario: le ultime da Castel Volturno

Ultime notizie calcio Napoli - McTominay sì o no contro il Frosinone? La scelta verrà fatta nella giornata odierna da parte di Massimiliano Allegri sul centrocampista scozzese il quale ha ricevuto l'idoneità sportiva qualche giorno fa. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha dato degli aggiornamenti importanti proprio su McTominay il quale potrebbe anche essere convocato senza però giocare contro la compagine allenata da Alvini domani.

Napoli Frosinone, le ultime sulla convocazione di McTominay

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la possibile convocazione di Scott McTominay per la gara di domani tra il Napoli ed il Frosinone:

"Per McTominay, invece, se ne saprà di più oggi nel corso della rifinitura. Potrebbe anche essere convocato per domani, ma è comunque più probabile che in campo possa rivedersi martedì col Villarreal o sabato a Venezia. D’altronde serve prudenza dopo l’ablazione dell’8 settembre per risolvere l’aritmia cardiaca benigna. Solo mercoledì Scott ha ottenuto l’idoneità sportiva e dunque quello di ieri è stato appena il secondo allenamento per intero col gruppo. Valutazioni in corso".