Napoli, occhio a Giorgi Kvernadze: dai precedenti al Maradona alla maturazione con Alvini

Tutti gli occhi su Giorgi Kvernadze: il talento georgiano è il calciatore più pericoloso del Frosinone e questa sera il Napoli dovrà stare molto attento alle sue giocate sul fronte offensivo.

Ne parla oggi il quotidiano Il Mattino, che riassume i dati di Kvernadze in questo avvio di stagione: 3 gol nelle ultime partite e 437 minuti giocati sui 450 totali in campionato.

"Difficile non restare abbagliati dal talento di Kvernadze che rispetto a Kvara è meno “dribblomane” ma si danna l’anima anche in fase di copertura. E poi segna, cosa tutt’altro che banale quando si parla di calciatori che occupano posizioni offensive in campo".

Per lui già due precedenti contro il Napoli: la prima volta nel 2023 al suo esordio in Serie A, la seconda in Coppa Italia nel 4-0 del Frosinone allo Stadio Maradona.

"Sono passati 3 anni da quelle partite e Kvernadze è un giocatore diverso, moderno, molto più maturo. Anche grazie alla cura Alvini che gli ha insegnato a lavorare per la squadra convincendolo che solo in questo modo sarebbero aumentare anche le sue medie realizzative".