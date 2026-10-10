Napoli-Frosinone, probabile formazione: 4-2-3-1 con Neres e Lang dal primo minuto

Questa sera alle ore 20:45 il Napoli torna in campo allo Stadio Diego Armando Maradona per la sesta giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri ospitano il Frosinone di Massimiliano Alvini e oggi il quotidiano La Repubblica anticipa la probabile formazione scelta da Allegri, alle prese con gli infortuni e con dubbi tattici che verranno risolti in giornata.

Probabile formazione Napoli Frosinone

Al momento, è probabile che l'allenatore del Napoli opti per il classico 4-2-3-1, riservandosi di cambiare modulo a partita in corso qualora ce ne fosse bisogno, dopo aver provato e riprovato la difesa a tre nel corso dell'ultima settimana a Castel Volturno. Giocheranno dal primo minuto sia Meret che Spinazzola, di rientro dall'infortunio, mentre l'unico vero ballottaggio è quello tra Matteo Politano e David Neres, con il brasiliano favorito per partire titolare. Sulla corsia opposta nuova chance per Noa Lang. Titolari sia De Bruyne che Hojlund, reduci da ottime prestazioni in Nazionale.