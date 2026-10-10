Perillo: "Ne servivano altri due dalla Primavera, se però Allegri ha convocato solo Pereyra c'è un motivo"

I convocati di mister Allegri per il match contro il Frosinone, stasera alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona: Portieri: Contini, Meret, Milinkovic-Savic Terzini: Di Lorenzo, Spinazzola Difensori: Badiashile, Beukema, Marianucci, Rafa Marin, Rrahmani Centrocampisti: De Bruyne, Gilmour, Lobotka, McTominay Esterni: Giovane, Lang, Neres, Politano Attaccanti: Hojlund, Lucca, Milton Pereyra Mancano all'appello gli infortunati Anguissa, Favasuli, Alisson Santos, Olivera e Vergara.

"Giusto convocare Milton #Pereyra, promettente bomber argentino di 18 anni, ma sarebbe servito soprattutto un centrocampista e forse anche un terzino per fronteggiare le tante assenze contro il #Frosinone. Evidentemente nessuno della #Primavera in quei ruoli è ritenuto pronto per essere portato in panchina". Questo il pensiero del collega della RAI, Antonello Perillo, pre Napoli-Frosinone