Nuovo stadio Napoli, spunta il prezzo dei terreni Q8! ADL ha illustrato il progetto: ora è decisivo l'incontro con Manfredi

Ultime notizie SSC Napoli - La Kuwait Italia "procede nelle operazioni di bonifica, dei suoli dell'ex raffineria di Napoli Est", racconta questa mattina l'edizione odierna de Il Mattino.

Il quotidiano dà importanti aggiornamenti a proposito della possibile realizzazione da parte di De Laurentiis del nuovo stadio della SSC Napoli nell'area Q8 a Napoli Est. Dopo aver illustrato il progetto stadio dell'architetto Zavanella a inizio ottobre, adesso il passo è il confronto col sindaco Manfredi. Intanto, spunta il prezzo di quei terreni:

"Il progetto c'è e i vertici italiani della Q8 lo hanno anche potuto ammirare nel corso dell' ultimo vertice che si è tenuto a inizio ottobre , nella sede napoletana della Kuwait. Ma continuano a subordinare l'operazione ad un assenso che spetta a De Laurentiis ottenere da parte del Comune . [...] ancor prima di capire quale è il prezzo di vendita dei 25 ettari individuati dal club azzurro (almeno 20 milioni di euro) , c'è da fare un passaggio che sia la Q8 che i potenziali partner nell'operazione ritengono sia fondamentale: il coinvolgimento del Comune di Napoli .

Il sindaco Manfredi ha più volte aperto a qualsiasi tipo di investimento privato sul territorio e più volte - una di queste proprio a luglio sulla MSC Europa alla presentazione degli eventi del Centenario - aveva dato disponibilità a un vertice a tre con Roberto Fico, presidente nella giunta regionale. Ma da allora, non si è mosso nulla.

Ecco, questo non è uno step formale, il vertice con il Comune per mostrare il progetto dello stadio di De Laurentiis, è ormai considerato da tutti come il prossimo passo. A Palazzo San Giacomo nessuno ha visionato il rendering o il plastico del nuovo stadio. [...] impensabile realizzare un'opera che cambierebbe lo skyline di Napoli Est, con opere fognarie, parcheggi, ristoranti, hotel e così via, senza che ci un via libera preliminare da parte del Comune. Poi, ovvio, servirebbe una conferenza di servizi".