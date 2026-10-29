Nuovo stadio Napoli, spunta il prezzo dei terreni Q8! ADL ha illustrato il progetto: ora è decisivo l'incontro con Manfredi

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Nuovo stadio Napoli nei terreni Q8: spunta il prezzo ed il progetto di De Laurentiis, che adesso dovrà incontrare il sindaco Manfredi

Ultime notizie SSC NapoliLa Kuwait Italia "procede nelle operazioni di bonifica, dei suoli dell'ex raffineria di Napoli Est", racconta questa mattina l'edizione odierna de Il Mattino.

Stadio Napoli nell'area Q8: prezzo e progetto

Il quotidiano dà importanti aggiornamenti a proposito della possibile realizzazione da parte di De Laurentiis del nuovo stadio della SSC Napoli nell'area Q8 a Napoli Est. Dopo aver illustrato il progetto stadio dell'architetto Zavanella a inizio ottobre, adesso il passo è il confronto col sindaco Manfredi. Intanto, spunta il prezzo di quei terreni:

"Il progetto c'è e i vertici italiani della Q8 lo hanno anche potuto ammirare nel corso dell'ultimo vertice che si è tenuto a inizio ottobre, nella sede napoletana della Kuwait. Ma continuano a subordinare l'operazione ad un assenso che spetta a De Laurentiis ottenere da parte del Comune. [...] ancor prima di capire quale è il prezzo di vendita dei 25 ettari individuati dal club azzurro (almeno 20 milioni di euro), c'è da fare un passaggio che sia la Q8 che i potenziali partner nell'operazione ritengono sia fondamentale: il coinvolgimento del Comune di Napoli

Nuovo stadio Napoli sui terreni Q8

Il sindaco Manfredi ha più volte aperto a qualsiasi tipo di investimento privato sul territorio e più volte - una di queste proprio a luglio sulla MSC Europa alla presentazione degli eventi del Centenario - aveva dato disponibilità a un vertice a tre con Roberto Fico, presidente nella giunta regionale. Ma da allora, non si è mosso nulla.

Ecco, questo non è uno step formale, il vertice con il Comune per mostrare il progetto dello stadio di De Laurentiis, è ormai considerato da tutti come il prossimo passo. A Palazzo San Giacomo nessuno ha visionato il rendering o il plastico del nuovo stadio. [...] impensabile realizzare un'opera che cambierebbe lo skyline di Napoli Est, con opere fognarie, parcheggi, ristoranti, hotel e così via, senza che ci un via libera preliminare da parte del Comune. Poi, ovvio, servirebbe una conferenza di servizi".

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