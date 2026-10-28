Juric a DAZN: "Bisognerà fare la partita perfetta contro il Napoli! Folorunsho out per un problema al polpaccio, su Varela..."

Ultime notizie Napoli - Ivan Juric, allenatore del Monza, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita Monza-Napoli, in programma alle ore 20:45 allo stadio Brianteo.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Bisogna fare la partita perfetta, eccellente. Ci sono tanti giovani che giocano per la prima volta contro grandi campioni, ma siamo fiduciosi. Colombo è un ragazzo di Monza, ha fatto bene lo scorso anno. Ha avuto un problema alla schiena e ora sta riprendendo condizione, gli ho dato una chance perché se la merita. Folorunsho è out per un problema al polpaccio. Varela è un prospetto interessante, la cosa più importante è la voglia di lavorare, crescere e fare cose durante l’allenamento. Avrò un futuro importante se continua così".