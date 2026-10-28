Pagelle Monza-Napoli: cinismo e cattiveria in Pianura Padana

Ultime notizie Napoli - Termina il match della nona giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato il Monza. Le pagelle Monza-Napoli su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro.

Voti Monza Napoli Pagelle Monza-Napoli, voti della partita

di Claudio Russo (@claudioruss)

Milinkovic-Savic 6,5 - Salva subito su Birindelli, il destro di Varela al 24’ è centrale. Ci mette la mano al 27’ sul cross di Mangas, si allunga oltre i suoi due metri sul destro di Varela. Non sul suo colpo di testa che lo spiazza. Si oppone a Foe Ondoa e di piede su un traversone di Zeballos.

Di Lorenzo 6,5 - Lui e Birindelli da terzini/braccetti corrono in avanti sin da subito, serve un assist ad Hojlund che rende fiero De Bruyne. Vuole far spaventare tutti con un pallone regalato a Varela, perdendo un po’ di smalto, ma in realtà sbaglia poco.

Rrahmani 6 - Assieme al compagno di reparto esce su Varela o su uno dei due trequartisti del Monza. Poi un colpo allo sterno lo lascia negli spogliatoi dopo cinque azioni difensive e tre duelli vinti. (Dal 46’ Marianucci 6 - Debutto stagionale, per 45’ non si potrebbe dare il senza voto eppure non corre rischi se non per un doppio passo di Zeballos. Mette dentro anche un preciso cross per Lucca.

Rafa Marin 7 - Varela gli gira attorno usandolo da perno e tirando in porta, poi lo lascia sul posto anticipandolo sull’1-1. Ad inizio ripresa con un colpo di tacco gli lascia un metro per tirare, dopo la spizzata decisiva per l’1-3 non viene superato più.

Olivera 6 - Un’uscita iniziale non perfetta spalanca metri a Birindelli, sbuca con l’inserimento di testa sfiorando il palo. La palla lo supera sul cross di Mangas, vince contrasti e mantiene l’avversario diretto.

Anguissa 6,5 - Fa attenzione quando Di Lorenzo si sgancia, si sacrifica col fisico nell’azione che porta al vantaggio. Si occupa inizialmente di Robinson se si allarga sulla fascia, dispensa tranquillità ma avrebbe potuto aiutare Politano a raddoppiare Robison sull’1-1. (Dal 63’ De Bruyne 7 - Entra, tre minuti, si inserisce e fa 1-4, poi troneggia in mezzo ad avversari lillipuziani al suo cospetto)

Lobotka sv - Ngonge lo segue in giro, poi Mangas in un contrasto finisce per impattargli sulla caviglia. (Dal 17’ Gilmour 6,5 - Aiuta sulle linee di passaggio e in raddoppio su Varela quando riceve palla lontano dalla porta, cerca di sfuggire palla al piede a Foe Ondoa. Cattivo nei contrasti, ne vince quattro)

McTominay 7 - Quando Hojlund riceve palla si precipita nelle sue vicinanze in corsa, tanto movimento senza palla. Ad inizio ripresa si disinteressa di Foe Ondoa che calcia nello specchio, sfiora il palo al 71’ e cerca insistentemente la gioia personale. Perfetto all’80’ quando manda Varela altrove strappandogli il pallone.

Politano 7 - Rischia di fare 0-2 con un regalo di Birindelli che non accetta, Robinson gli prende il tempo e lo spazio per il cross del pareggio. Il Monza lo porta a ricevere palla e lo raddoppia evitando che diventi pericoloso. Si prende la scena con l’1-2 - approfittando di Foe Ondoa che cade a terra, e mettendola in rete sotto le gambe di Lucchesi - e con l’assist dell’1-3 da corner. (Dal 63’ Vergara 6,5 - Una bella discesa al 78’, ruba il tempo a Carboni ma il suggerimento non è preciso. Segnali incoraggianti fino alla fine)

Hojlund 7,5 - In allungo fa subito ammonire Goglichidze, poi finalmente si sblocca dopo otto partite con l’accelerazione giusta alle spalle del georgiano: cercato forse meno di quanto sarebbe servito nel primo tempo, al 34’ si permette una ruleta per saltare un avversario. Ci prova di destro, ma non è il suo piede. Ci riprova di sinistro, con tanto di girata, e dal corner successivo arriva l’1-3. Porta a spasso chiunque provi a tenerlo. (Dall’82’ Lucca SV)

Lang 7 - Fa vedere che esiste direttamente al 32’, salta due avversari e poi tira verso Tornqvist. Tocca un po’ di palloni ma la posizione media al 45’ è dietro il centrocampo. Gran giocata palla al piede con l’ultimo passaggio ad Hojlund, Bakoune gli dà un gran calcio e lo abbatte. L’assist alla fine se lo prende con De Bruyne.

Landucci 7 - L’estensione sensoriale del mister da una parte è contenta per averla sbloccata subito e messa sui propri binari, riempiendo l’area; dall’altra c’è l’ennesimo infortunio, un pizzico di baricentro basso nel primo tempo quando si potrebbe attaccare in molte più occasioni, ma soprattutto ci si espone all’attacco avversario subendo un altro gol evitabile. Si segnala grande compattezza tra le linee, pur avvenendo tutto a 50 metri dalla porta, e di nuovo il cinismo per la spallata dell’1-2 che virtualmente chiude la partita: l’1-3 abbatte le resistenze avversarie, ammesso che ce ne fossero, il quarto gol rende tutto più fluido e amichevole. Il rendimento di Landucci in panchina al posto di Allegri? Era a 21 punti su 30 disponibili, fate 24 su 33.