Sky - Ansia infortuni in casa Napoli: crampi per Lang, Landucci gli dice di fermarsi

Ultime notizie calcio Napoli - In casa Napoli, dopo lo stop anche di Lobotka, c'è tantissima apprensione attorno al tema degli infortuni, visto che la squadra è praticamente decimata. In tal senso, è andato di scena un simpatico siparietto tra Landucci, vice di Allegri, e Noa Lang. E che riguarda proprio le condizioni dal punto di vista fisico dell'olandese.

Monza-Napoli 1-4: siparietto Landucci-Lang

Noa Lang, autore di una ottima prova in tutte e due le fasi di gioco, è arrivato agli ultimi minuti di gioco praticamente stremato. Ha accusato, a conferma di ciò, dei leggeri cambi ed è stata subito tanta l'apprensione sulla panchina del Napoli. Landucci prontamente gli ha urlato di fermarsi e di non strappare più, visto che per 90 minuti ha corso senza sosta in entrambe le fasi di gioco. Il rischio, infatti, di danni muscolari era assolutamente da evitare e, per fortuna, così è stato.