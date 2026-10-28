Rigorista Napoli: perché De Bruyne ha lasciato tirare Hojlund, il retroscena

Monza-Napoli dovrà portare necessariamente i 3 punti se si vuole evitare la crisi e si spera che questa possa essere scongiurata anche con il ritorno al gol di Rasmus Hojlund. Il centravanti scandinavo vive infatti un lungo e fastidioso digiuno in maglia azzurra. Mentre con la Danimarca ha trovato la via della rete anche con una certa facilità, con la divisa partenopea è da un po' che gli manca l'esultanza.

Digiuno Hojlund e retroscena rigore Napoli-Frosinone

Il dato è di quelli che pesano come un macigno sul bilancio tattico e sulle ambizioni del Napoli: dal 5 settembre, giorno della sfida contro l'Inter, Højlund non ha più timbrato la voce marcatori. Quasi due mesi di astinenza costituiscono un digiuno preoccupante per un centravanti, soprattutto poi del suo libello.

Sebbene il danese continui a sacrificarsi nel lavoro sporco per la squadra e nella sponda per i compagni, ripiegando anche a favore della squadra, la mancanza del gol sta diventando sta iniziando a finire sotto la lente di ingrandimento. A tal proposito, emerge un retroscena da Il Mattino oggi in edicola:

Inizia a mancargli da morire. Ed è anche per questo che De Bruyne gli aveva ceduto il pallone contro il Frosinone per il primo rigore poi sbagliato.

Il rigorista ufficiale del Napoli è De Bruyne e ci fu questo gesto di generosità dell'ex Manchester City a favore del compagno. Nulla da fare però: Hojlund dovrà riprovarci stasera, possibilmente non dal dischetto ma dall'area o fuori.