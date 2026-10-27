La trasferta del Napoli a Monza durerà un solo giorno, i dettagli

Ultime notizie SSC Napoli - La trasferta del Napoli a Monza durerà un solo giorno: partenza e rientro nel giorno della partita. Lo scrive il Corriere dello Sport.

La squadra non raggiungerà oggi la Brianza in vista della sfida di domani: "c’è la possibilità di fare tutto in giornata, senza trascorrere in hotel anche la vigilia. Non un programma singolare, bensì un’abitudine consolidata per tanti grandi club (lo stesso Allegri, in passato, ha optato per il viaggio lampo). In questo caso, tra l’altro, hanno pesato anche le prossime trasferte: il Napoli giocherà domenica con la Juventus allo Stadium e lunedì volerà da Torino verso Oporto".