"Scontro diretto col Napoli, aumentano le insidie?", la risposta di Spalletti in conferenza stampa

Ultime notizie Serie A - Luciano Spalletti presenta Genoa-Juventus, gara valida per la nona giornata di Serie A in programma domani alle 20:45. Questo un passaggio della conferenza stampa dell’allenatore bianconero di oggi.

Ha parlato prima delle insidie del Genoa: le insidie vengono acuite dallo scontro diretto col Napoli e le tre partite con tre viaggi in trasferta prima della sosta?

"Noi siamo sul pezzo, la società è sul pezzo, la squadra è sul pezzo. Noi dobbiamo trovare le soluzioni giuste in campo, la nostra ricerca domani è arrivare pronti. Arrivare col pullman, non andare neanche a vestirsi: entrare in campo ed esser pronti per una partita dall'enorme difficoltà. Anche la fatica è uno stato mentale spesso, prima o poi arriva e dipende quel che ci fai quando poi avvisi quella cosa lì: se accetti di essere un po' affaticato, se invece la rigetti cercando nuove soluzioni per affrontare il momento che stiamo attraversando. Ed è quello che un po' ci necessita. La squadra ha una mentalità corretta, si è visto: ha spinto, si è battuta, ha lottato. Ed è totalmente in salute".