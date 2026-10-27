Ci sono tre giocatori a cui Allegri non vuole rinunciare, sono riferimenti assoluti

Ultime notizie SSC Napoli - Max Allegri destinato a farsi due partite in tribuna ma il Napoli riparte da Monza e gli sarà sufficiente restare nel tridente, che gli ha consentito di giocarsela faccia a faccia con i norvegesi del Bodo e con la Roma, scrive la Gazzetta dello Sport.

Ci sono certezze che si sono consolidate nell’ultima settimana “e da quel 4-3-3 che già con il Bodo aveva iniettato coraggio in varie forme, i primi sessanta minuti con la Roma hanno ribadito che conviene insistere, credendoci, con Politano a destra, Hojlund al centro e Lang a sinistra, sostenuti da un McTominay da mille e una notte. Tra il Bodo e la Roma Politano è stato risparmiato per 34’; Lang per 21’; poi c’è Hojlund, che non segna da otto settimane, che avverte il disagio di questa astinenza così prolungata e per lui insolita, ma pur sempre il riferimento assoluto per Allegri, che al danese, come a McTominay e come a De Bruyne, non intende rinunciare”.