Kvaratkshelia, operazione riuscita dopo la rottura del crociato: il comunicato del PSG

UEFA Champions League - Brutto infortunio per Khvicha Kvaratskhelia durante PSG-Barcellona 4-2 di Champions League. L'ex attaccante del Napoli è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco all'inizio del secondo tempo, a causa di un infortunio lungo che gli farà saltare tutto il resto della stagione. Kvaratskhelia si è sottoposto ad una risonanza magnetica, che ha confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Per questo, il georgiano si è sottoposto, a Doha oggi, ad un intervento chirurgico: stagione finita per l'ex Napoli. Questo il comunicato del PSG:

Davvero commovente il messaggio di Kvaratskhelia dopo la notizia del lungo stop, affidato da Kvara ai suoi canali social:

"Molte persone mi hanno chiesto informazioni su questo stop, molti hanno detto che se tutti i calciatori del mondo pregassero, la partita si concluderebbe in pareggio. Questo potrebbe essere vero, ma prima di ogni partita che gioco, chiedo a Dio di lasciare il campo sano ma inutilmente. Non è passato molto tempo, ma è ancora nella mia mente - perché io?

Non ho mai trascurato un solo sforzo. Probabilmente mi ero preparato per questa partita meglio di qualsiasi altra prima. Pensavo di essere pronto a tutto, MA NON A QUESTO. Tuttavia, capisco che Dio ha scelto me. E se ciò che mi è accaduto ha risparmiato ad altri calciatori in campo di passare attraverso questo, allora sono pronto a sopportare il dolore, il duro lavoro, la sofferenza e le lacrime.

So che devo tornare più forte per la mia gente che mi ha sempre sostenuto, non vi deluderò, prometto di non sprecare un secondo. Grazie a tutti per il vostro supporto, ci vediamo presto".