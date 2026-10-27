Allegri ha un sogno: lo ha dimostrato contro Bodo e Roma

Napoli-Roma 3-3, Il Roma oggi in edicola commenta la prestazione del Maradona e una metamorfosi in corso nelle ultime due partite tra Champions League e appunto contro i giallorossi.

Ha lavorato nei ritiri per mettere in pratica il 4-3-3. I tifosi hanno apprezzato molto. Purtroppo, però, questo modulo non ha funzionato. Poi sono cominciati gli infortuni ed è tornato al passato. Dentro di lui, però, c'era il desiderio di esibire qualcosa di diverso. Contro Bodo/Glimt e Roma ha incantato per certi versi il suo Napoli ma ha incassato la bellezza di sei reti in due partite. Nella prima in Champions ne ha fatta una in più e ha esultato.

Nella seconda, invece, si è dovuto accontentare di un pareggio. La prestazione con i capitolini, però, è stata molto apprezzata. Mai in stagione si era visto un gioco così aperto e spumeggiante. Le partite, però, vanno chiuse. E quando Politano, sul 2-0, non ha firmato il tris è successo quello che tutti stavano temendo. Al primo errore difensivo Soulè ha accorciato, poi in una mischia Balerdi ha pareggiato.